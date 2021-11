Serviti võttis Venemaalt kaasa minimaalse kaotuse

Põlvalaste jaoks harjumatul ajal, keskpäeval alanud kohtumise avavärava viskas Anatoli Tšezlov, ent peagi jäi Serviti 1:3 taha. Peamine «süüdlane» selles oli Stanislav Tretõnko. Tänavu jaanuaris Venemaa koondisega MM-finaalturniirilgi osalenud SGAU väravavaht tegi häid tõrjeid, peatades ka Henri Sillaste karistusviske.

Serviti sai siiski kaitse väga hästi tööle ning kuigi rünnakul patustati söödupraagiga, püsis saratovlaste edu värava-kahe juures. Hästi sekkus pingilt Andris Celminš, tabades kaks korda järjest ja suurepärases hoos oli Eston Varusk. Eesti meistri väravavaht tõrjus kaks karistusviset ning Sillaste viigistas 25. minutil seisu 8:8 peale.

Siis jäädi küll vähemusse, aga Sillaste viskas veel kaks väravat ja Serviti juhtis 10:8. Järgnes jälle praak rünnakul ja vaheajavileks olid tablool 10:10 viiginumbrid. Puhkepausilt naastes muutus kodumeeskonna rünnak kiiremaks, valmistades külalistele peavalu.

Avapoolajal nullile jäänud Venemaa liiga paremate snaiprite hulka kuuluv Sergei Bolotin viis SGAU 16:12 ette ja heasse viskehoogu sattunud Artjom Ponomarjov tegi 45. minutil 20:15. Serviti hakkas vahet kinni nõeluma, et koduseks kordusmänguks võimalikult hea seis kaasa võtta.

Varusk saatis imelise sööduga kiirrünnakusse Sillaste, kes viskas 21:19. Tšezlov tabas rahvuskaaslaste vastu kaks korda järjest ning 56. minutil oli seis 24:23. Põlvalastel oli mitu viigivõimalust, aga ikka ja jälle seisis visete teel Tretõnko. 60 minutit täitus seisul 25:23, aga Servitil oli veel kasutada 9-meetri-vise.

Hendrik Varul saatis palli õnnega pooleks müüri kaudu väravavõrku ja nii kaotas Serviti 24:25. Sillaste viskas kaheksa, Tšezlov ja Tõnis Kase viis, Celminš ja Sander Sarapuu kaks ning Varul ja Henri Hiiend ühe värava. Vastaste täpseim oli Ponomarjov seitsme tabamusega.

«Avapoolaeg oli vaatamata viigiseisule ärevakstegev – palju tehnilist praaki ja kuus korda panime Tretõnkole kuue meetri pealt pihta. Teisel jäime viiega taha, aga just siin pean meeskonda eriliselt kiitma. Võideldi väga isukalt, pingutati ühiselt ja tuldi raskest seisust välja,» rõõmustas Serviti peatreener Kalmer Musting.

«Meil olid kindlasti omad õnnestujad, neist mängu parimana Varusk, kes tegi 17 tõrjet. Rünnakuraskust kandsid edukalt Sillaste, Kase ja Tšezlov. Küllap mängu lõpp tekitas vastastele déjà vu tunde, sest SGAU kaotas viimati kohaliku liigamängu just sarnase viskega,» sõnas põlvalaste juhendaja.

«Nüüd nad küll ei kaotanud, aga iga värav on sellises võrdses vastasseisus tähtis. Kodus läheb meil kindlasti raskeks, Saratov on tugevam kui mullu ja lisaks ootab meid veel meistriliigamäng kolmapäeval,» vihjas Musting tõsiasjale, et Venemaal muudeti liigakalendrit ja anti SGAU-le võimalus euromänguks paremini valmistuda.

Korduskohtumine peetakse pühapäeval, 5. detsembril Mesikäpa hallis algusega kell 17.