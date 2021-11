Suurimad summad läksid muuseumile ja noortetoale

Regionaalsed investeeringud ehk rahvakeeli katuseraha on see osa riigieelarvest, mida riigikogu liikmed saavad jagada endale meelepärastele organisatsioonidele. Tänavu said riigikogulased võimaluse jagada oma heaksnägemise järgi laiali kolm miljonit eurot. Iga riigikogu liige sai otsustada 30 000 euro üle.