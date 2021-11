Valgamaa lühiuudised

Valga vallavolikogu valis omale juhid

Sangaste parkmetsas raiutakse puid

Sangaste parkmetsas on algamas RMK (riigimetsa majandamise keskus) tehtavad looduskaitselised tööd, et tagada pargi korrastatud ilme ja radade läbitavus. Tööd kestavad 13. märtsini. Maha raiutakse murdunud või püstised kuivad ohtlikud puud. Raiutavaid või raiega kujundatavaid puid on kokku 294. Eemaldatavad puud on tähistatud. Säilitatakse ja hoidutakse vigastamast haruldasi puuliike. Osa puid säilitatakse tüükana, et toetada elustiku mitmekesisust.