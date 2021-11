Võrumaa lühiuudised

Seto traditsioonide hoidja pälvis aumärgi

Seto käsitöö traditsioonide hoidja ja edasiandja Ingrit Kala on üks neist, kes pälvis kodanikupäeva aumärgi. Need anti 15 aktiivsele kodanikule, kes edendavad elu eri paigus üle Eesti.

«Eelkõige olete te pühendunud ja hoolivad inimesed. See teeb teid suurepärasteks kodanikeks,» sõnas siseminister Kristian Jaani märke üle andes.

Tervisekeskuse külastamiseks tuleb registreeruda

Alates 22. novembrist on Antsla tervisekeskust lubatud külastada eelneva registreerimisega. Iga külastaja peab enne külastust täitma tervisedeklaratsiooni, tal palutakse kanda kirurgilist maski.

Broneeritavad ajad on esmaspäevast pühapäevani kell 10, 11 ja 14. Külastus tuleb eelnevalt registreerida vähemalt üks tööpäev ette keskuse tegevjuhi Maret Hannuse telefoninumbril või keskuse e-posti aadressil esmaspäevast reedeni kella 8–16. Enne külastust tuleb veenduda, et registreeringule on saadud kinnitus.