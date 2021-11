KIRI: Omariikluse põlistumise tänupäev

Kui edaspidi ei tule uut sõjalist okupatsiooni, on 30. novembri tähtpäev kordumatu. Valguse aeg saab pikemaks pimeduse ajast!

Kuna päeva pühitsemisel on tegemist rahva algatusega, on igaühel voli otsida sellele parimat nime. Enim on jäänud kõlama nimetus «omariikluse põlistumise tänupäev». Eesti rahvas ei pruugi sel päeval korraldada suuri kogunemisi. Piisab, kui keskpäeval – kirikukellade saatel – asetatakse Vabadussõja ausammaste juurde lilli ja küünlaid. Õhtul võiks kodudes katta söögilaua harilikust veidi pidulikumalt. Nõnda väljendataks oma vaikset tänu pikalt kestnud vabaduse eest. Mis aga kõige enesestmõistetavam: päikesetõusul võiks kodule heisata sinimustvalge lipu.