Poeg peeti Valgas kinni kahtlustatavana ema tapmises

On alust arvata, et naise surm saabus tapmise tagajärjel. Kuriteos kahtlustatavana peeti kinni naise 46-aastane poeg.

Lõuna ringkonnaprokuratuuri prokuröri Valdo Gerassimovi sõnul võeti kuriteos kahtlustatav kohtu loal vahi alla. „Pühapäeva varahommikul jõudis politseini info, et 46-aastase mehe väitel on tema ema nende ühises korteris surnud. Infot kontrollima läinud politseinikud leidsid eest eaka naise surnukeha, millel olid viited vägivallale. Alkoholijoobes 46-aastane mees peeti seejärel sündmuskohal kuriteos kahtlustatavana kinni," kirjeldas Gerassimov.

"Seni kogutud tõendite põhjal teame, et ema ja poeg elasid koos ning tarvitasid tihti ka alkoholi. Küll aga tuleb kriminaalmenetluses veel selgitada, mis viis selleni, et mees kahtlustuse kohaselt oma ema lõi ja sellega ta surma põhjustas. Kuigi kahtlustatav on varem kriminaalkorras karistamata, oleks prokuratuuri hinnangul vabadusse jäädes oht, et alkoholi kuritarvitades võib ta mõne uue kuriteo toime panna või karistuse kartuses menetlusest kõrvale hoidma hakata,“ lisas Gerassimov.