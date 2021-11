Talvepealinnas käivitati lumekahurid

Nädalavahetusel toimunud talvine Valgamaa tantsupidu Otepääl tõi kohale lumesaju ja miinuskraadid. Talvepealinna lumemöldrid on hakanud tegutsema ja käivitatud on lumekahurid.

Lisaks on Tehvandil olemas kunstlumetootmise konteiner, mis võimaldab lund toota isegi plusskraadide juures. Tehvandil on tulemas 10.-12. detsembril kahevõistluse maailmakarikasarja etapp, mis on üks selle hooaja suurimatest spordiüritustest. Järgmise aasta märtsis toimub Tehvandil Baltimaade esimene BMW IBU laskesuusatamise maailmakarika etapp.