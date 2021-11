Riskiriikidest saabujad peavad end testima

Valitsus kehtestas tänasest testimiskohustuse kõigile, kes saabuvad Eestisse riikidest, kus on kõrgendatud risk nakatuda koroonaviiruse omikrontüvega. Esialgu kehtib korraldus 15. detsembrini.

Eesmärk on piirata uue viirusetüve laialdast levikut, kuni on saadud selle kohta rohkem teaduspõhist infot. Sealhulgas oodatakse andmeid, kui nakkusohtlik tüvi tegelikult on ning kui tõsist haigestumist võrreldes deltatüvega põhjustab.