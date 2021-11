Euroopa saunamaraton Otepääl lükatakse taas edasi

Otepää kultuurikeskuste juhataja Jorma Riivald, kes on saunamaratoni üks peakorraldajaid, ütles, et koroonaviiruse uue tüve levik ei anna võimalust sündmuse korraldamiseks.

„Hetkel on nii meil kui ka maailmas olukord kahjuks selline, et saunamaratoni korraldamine võib ohtu seada nii osalejad, korraldajad kui ka saunaomanikud. See on kõige kaalukam argument, mille tõttu peame taaskord sündmust nihutama aasta võrra edasi, lootuses, et järgmisel aastal kohtume taas rahvusvahelisel saunamaratonil,“ lisas Jorma Riivald.