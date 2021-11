Barrus avas 10 miljonit maksva tehase

Võrumaa puidutööstus AS Barrus käivitas novembris uue liimpuidutehase. Ettevõte investeeris Võru vallas asuva tehase uude hoonesse ja tootmisliinidesse kokku ligikaudu kümme miljonit eurot. See on Verijärve külas asuva puidutööstuse kolmas liimpuidutehas.