Tiit Loim: eufooria varjutab analüüsi

Üks investeerimise põhitõdesid ütleb, et valdkond, kuhu panustad, tuleb endale selgeks teha. On riskantne osta osakuid firmas, mille tegevust sa ei mõista. Samamoodi kirjutavad suuremad firmad enne börsile tulekut hirmpikki prospekte, mida on soovitatav lugeda, et täpselt aimu saada, millesse investor panustama asub. Raske uskuda, et paljud neid mitmesajaleheküljelisi dokumente põhjalikult loevad, aga informeeritud otsuse tegemiseks võiks seda siiski teha. Tutvuda võiks ka kõikvõimalike muude analüüsidega, mis ilmuvad ajakirjanduses, foorumites ja sotsiaalmeedias.