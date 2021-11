Kui president Kaljulaid kaks aastat tagasi Räpina valda külastas, küsis ta minult, milles on minu arvates meie riigi suurim probleem. Vastasin, et mulle on kõige tähtsam stabiilsus ja selle tagab vallajuhile ning omavalitsusele järjepidev otsuste elluviimine ja see, kui valitsus võetud suundadele kindlaks jääb. Stabiilsuse puudumine ongi Eestis viimaste aastate suurim probleem. President oli minuga nõus ja selle sõnumi viis ta ka meediasse.