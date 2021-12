Tõrvas saab peagi anda koroonaviiruse PCR proovi

Esialgu on planeeritud proovide võtmised 3.12, 8.12, 13.12 ajavahemikus kell 12.00-14.00. Proove võtavad Qvalitas Arstikeskuse meedikud. Edasine vajadus uute kuupäevade osas selgitatakse välja jooksvalt. Proovi andmiseks on vajalik eelnev broneering saatekirja alusel.

Tõrva vallavanem Maido Ruusmann sõnas, et õigeaegne ja kodulähedane testimine on viiruse leviku pidurdamisel väga oluline komponent ning kohalikud elanikud on selle vajadusest ka märku andnud.

„Lõpuks õnnestus testimisvõimalus ka Tõrva saada! See on vajalik, et Tõrva piirkonna inimesed ei peaks haiguskahtlusega minema Valka, Tartu või Viljandisse proovi andma. Usun, et Tõrva testimispunkti tulek aitab säästa märkimisväärselt Tõrva inimeste aega ja takistada viiruse levikut,“ sõnas Ruusmann.