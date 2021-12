Valga muusikakooli festivalist on kujunemas traditsioon

Festivali avakontserdil 24. novembril esinesid Valga muusikakooli saalis õpilased, kes on valinud just laulu - ehk hääle - oma lisapilliks. Lauluõpetajate Novella Hansoni ja Evald Raidma juhendamisel esinesid nii päris väikesed kui juba mitmeid aastaid häälesaladustesse pühendatud õpilased. Esineti julgelt ja kaasahaaravalt.

Lauri Õunapuu rääkis ja laulis kõige vanematest laulukihtidest lastele Valga Põhikoolis ja Lüllemäe Põhikoolis 25. ja 26. novembril. Saalitäied lapsi said kuulda nii ehedat “rahva laulu” kui haruldasi vanu salvestusi maailma ja eesti muusikast. Esineja kutsus lapsi arutlema selle üle, kui vana üldse laul on ja miks mõned laulud kaovad, teised aga jäävad kestma.

Festivali kõrgpunktiks sai 28. novembri toimunud pilguheit improvisatsioonilise laulu maailma. Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kaasaegse improvisatsiooni professor Anne-Liis Poll viis esmalt läbi töötoa, kus kõik kohaletulnud häälehuvilised õpilased ja õpetajad said praktiliselt kaasa teha hääleharjutusi, mis läbi märksüsteemi abil improviseerimise arendavad nii õiget artikulatsiooni kui hingamist ja häälekasutusjulgust, mis kõik on laulmise olulised komponendid. Polli juhendatud töötoas kaasategemine pakkus nii üllatusi kui eneseületamist ja andis kindlasti igaühele palju inspiratsiooni edaspidiseks töös häälega. Osavõtjatest moodustus töötoa lõpuks omamoodi “improkoor”.

Töötoale järgnes ansambli ImproVoc võrratu kontsert, kus kasutati töötoast tuttavaks saanud improvisatsioonivõtteid. Ansambli koosseisus astusid muusikakooli lavale Anne-Liis Poll, Aita Vaher, Sirje Medell, Ivi Rausi ja Indrek Palu. Ansambli liikmed usuvad, et inimhääle palett on külluslik ja piiramatu. Nad ütlevad, et üheskoos helimaastikel uidates luuakse muusikalisi pilte ning et kuulaja viiakse rännakule, kus võib juhtuda kõike.