Jõuludeks prognoosib ilmateenistus pehmet ilma ja sula

Kuu keskpaigani jääb valdavaks külm õhumass. Esimestel päevadel kandub Eestisse madalrõhkkonna servast lumehooge ja teeb tuisku. Samal ajal tugevneb Põhja-Euroopa kohal kõrgrõhuala, laieneb Eesti poole ja alates 4. detsembrist on lumehooge hõredamalt ja enamasti rannikul, kuhu jõuavad vee kohal kujunevad pilverüngad, selgub ilmateenistuse kuuprognoosist.

Põhjakaarest jõuab Eestisse arktilist külma ja sisemaal selgineva taeva all langeb õhutemperatuur öösiti alla -10, kohati -20 kraadi lähedale, päeval ei tõuse aga sel juhul üle -10 kraadi.

Pärast 10. detsembrit koondub kõrgrõhuala Venemaale, millele avaldavad lääne poolt survet madalrõhkkonnad. Kahe rõhuala piirimail sajab Eestis mõnikord lund ja lörtsi ning ilm on siis pehmem. Kõrgrõhkkonna tugevnemisel muutub taevas selgemaks ja ilm on siis üürikeseks taas kargem.

Pärast 15. detsembrit on tõenäoline läänepoolsete madalrõhkkondade võidukäik ja sulailmad muutuvad sagedasemaks ning kuu viimasel kolmandikul on ilm tõenäoliselt muutlik. Kuu lõpp võib siiski põhjapoolse kõrgrõhkkonna tugevnemisel kargemaks kujuneda.

Kuu keskmine õhutemperatuur tervikuna kujuneb normist veidi madalamaks, kusjuures norm on -2,7 kuni +1,6 kraadi, ning seda eelkõige kuu esimese poole külmalainete tõttu. Sademeid on enamasti normist vähem, kusjuures norm on 38-70 millimeetrit.