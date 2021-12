Vallavanema kohale esitati kolmapäeva õhtul peetud istungil kandidaadiks senine vallavanem Monika Rogenbaum. Ta lausus enne hääletust, et kui osutub valituks, töötab ta oma parimate teadmiste järgi. «Kindlasti on pikk tee minna, et meie poliitkultuur paraneks. Minu üks suur ülesanne on kindlasti, et meie vald hakkaks tundma ennast ühtsena, et maa- ja linnapiirkonnad saaksid teineteisele lähemale, et keegi valla ääres ei tunneks, et tema muret piisavalt tõsiselt ei võeta. Tõsi on, et eelarve seis ei ole meil kiita, laenukoormus on kõrge, samas teha on väga palju,» lausus Rogenbaum.