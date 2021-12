Metsaselt Võrumaalt kivisesse Zaragozasse

Tundub, et Hispaanias, kus ma juba septembrist saadik õpingutega seoses olen viibinud, on pea kõigil inimestel ühine arusaam, mille poole praeguses pandeemiaolukorras püüeldakse ja mida just selle saavutamiseks teha tuleb. Välja minnes maski kaasa haaramine on siin sama tavaline, kui võtta kaasa rahakott või mobiiltelefon, ning kellelegi ei tuleks mõttessegi kuhugi selleta siseneda.