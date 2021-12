Võru muusikaõpetaja pälvis kõrge tunnustuse

Õpetajatöös on ta rõhutanud aktiivse musitseerimise olulisust – laulmist ja pillimängu, samuti seoste loomist õppeainete vahel ning ka igapäevaeluga. Õpilaste noodistlaulmise arendamisel toob Rõõmus tõhusa meetodina esile relatiivset noodistlugemise süsteemi, mis on lihtne, arusaadav ja mänguline.

Signe Rõõmus juhatab mitut koolikollektiivi: mudilas-, poiste-, laste-, neidude- ja segakoori. Kooridele on antud kõrged kategooriad. Et lauljad saaksid mitmesugust laulukogemust, on ta aastaid suunanud õpilasi üleriigilistesse kooridesse, nagu näiteks tütarlastekoor Ilmalilled ning Eesti meestelaulu seltsi üle-eestiline poistekoor Kalev. Lisaks koolikooridele on Rõõmus naiskoori Tempera ja Võru meeskoori dirigent. Neis koorides laulavad ka paljud tema õpilased.