On üsna haruldane, et inimese eesnime saab kirjutada nii tähtede kui numbritega. Just sellist nime kannab aga omapärase värvirikka pintslikäega maalikunstnik Miljard Kilk, kelle loominguteest saab põhjaliku ülevaate Eesti Rahva Muuseumi galeriis oleval näitusel. Esindatud on nii slaidimaalid, natüürmort kui linnavaated.