Põlvasse veelauarada paigaldavad ungarlased andsid ajutiselt alla

«Juba alguses ütlesid nad, et tahavad maste paigaldada vee pealt, aga järves pole endiselt vett. Mulle meeldivad nad selle poolest, et püüavad alati ennast ületada. Tellisid mitmesuguseid kraanasid ja said mitu masti paika. Aga kõiki ikkagi ei saanud ja siis ütlesidki, et tulevad tagasi siis, kui vesi tuleb,» rääkis Rõigas.