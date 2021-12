Filmi ärgitatud maalimiskirg viis tippmessile Austrias

13-aastaselt laste kunstikooli läinud Sannikov jäi sinna vaid paariks aastaks. Kunstnik usub, et kindlasti see aeg tuli kasuks, aga polnud määrava tähtsusega ning korralikuks kunstnikuhariduseks ta seda ei pea. «Põhimõtteliselt on see siiski vaev ja töö,» leiab Sannikov, mis ta nii kaugele viinud on.