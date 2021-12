Teede äärde kerkisid kaugtööväravad

Põlvamaa arenduskeskuse juht Lennart Liba rõõmustas, et kaugtöömaa Kupland on saanud oma esimesed piiritähised. «Meil on juba mõnikümmend erinäolist ja atraktiivset kaugtöökohta. Kaugem eesmärk on luua Kagu-Eestisse kaugtööparadiis. Vähemalt kümne aasta pärast võiks kaugtöö olla piirkonnas suurim tööandja. Meie sõnum on, et tulge meile elama – lühemaks või pikemaks – ja võtke oma töö kaasa!»