Iga maakond sai endale marsi

Kogumikus on 15 marssi, igaüks neist mingil moel seotud ühe maakonnaga. Mitu marssi on uudislooming või seni trükis avaldamata. Näiteks on verivärsked teosed Valga maakonna marss «Las minna Valgast Sangaste». Rahvamuusika ainetel on selle marsiviisi seadnud Lauri Õunapuu ja Ott Kask. Samuti on uudisteos Põlva maakonna «Taevaskoja radadel», mille autor on Riivo Jõgi.