Intellektipuudega inimeste oskuste tase on erinev, millised tööd neile jõukohased on?

Lihtsamad tööd: kärulükkaja, praegusel ajal lume lükkamine, puude ladumine. Töökeskuses on meil ühe Võru firmaga leping ning voldime neile karpe. See on rutiinne töö, mis aga sobib noortele, kes ei tee seda raha nimel, vaid selleks, et olla ühiskonnale kasulik, ja see on hästi oluline.