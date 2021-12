Ester Järg, pensionär Võrumaalt

«Lumi oli ikka oodatud, mina olen üldse kõigega rahul. Meil Rõssa külas on sahapoiss väga korralik olnud: tee on puhtaks lükatud õue pealt suurele teele, sinna on mitusada meetrit. Pärast lume tulekut oli ta kohal juba järgmisel päeval. Teisipäeval lükkas teist korda. Koduõuel on meil kasutusel lumepuhur, sellega toimetavad lapsed ning väiksed poisid ka – just nii palju kui jõuavad.