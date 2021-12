Räpina muusikakooli direktori Marika Klimberg-Hyötyläineni edastusel on maakondades viidud läbi kaks eelvooru, mille tulemusena saadeti igast vanuserühmast parim telesse veerandfinaali. Maakondlikus esimeses voorus osales kaheksa Räpina kooli lauljat vanuses 7-19, kes pääsesid ka maakondlikku finaali.

"Oli juba varakult teada, et vanema vanuserühma esinejad ei osale televoorudes. Nende jaoks oli see tore võimalus bändi saatel esineda ja lavalist kogemust saada. Ilmtingimata tahaksin veel lisada, et seoses koroonaga lükkus maakondlik finaal ja ka saade tervikuna aasta võrra edasi, mistõttu east tingituna muutusid vahepeal lauljate vanuserühmad ning solistid pidid ootamatult omavahel edasipääsu nimel konkureerima. Eks elu ongi tihtipeale ebaõiglane, kuid sellega tuleb mõnikord vaid leppida," selgitas direktor.