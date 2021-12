“Täiendav tulumaksusoodustus erametsaomanikele on üks olulisemaid käegakatsutavaid tulemusi kõigi metsaomanike jaoks,” tõi Eesti Erametsaliidu senine juhatuse esimees Ando Eelmaa välja ühe viimaste aastate olulisema töövõidu. “Samal ajal oleme väga palju tööd teinud metsaomanike huvide kaitsel erinevatel tasanditel. Näiteks oleme palju panustanud maaomanike eraloodushoiu ellu kutsumisse, millest saab kindlasti üks uue juhatuse prioriteete.”

MTÜ Eesti Erametsaliit on erametsaomanike esindusorganisatsioon, mille liikmed on metsaomanike kohalikud organisatsioonid. Erametsaliit kaitseb ja esindab oma liikmesorganisatsioonide ning nende liikmete (erametsaomanike) huve, et võimaldada maksimaalset tegevusvabadust metsade kestlikul majandamisel.