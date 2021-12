Üldhariduskoolides avastati 314 positiivset kiirtesti

Haridus- ja teadusminister Liina Kersna sõnul on testimine end igati õigustanud. "Praegu näitavad andmed, et nakatunuid on kõige rohkem vanuserühmas 10 – 14 ehk paljuski nende hulgas, kes end veel vaktsineerida ei saa,“ selgitas minister. „Jätkuv vaktsineerimata ja haigust läbi põdemata koolipere liikmete testimine aitab võimalikud viirusekandjad tuvastada ning vältida nii koolikollete tekkimist.“

Uuel nädalal jõuavad koolidesse Medesto Logistics OÜ tarnitavad antigeeni kiirtestid. Minister Liina Kersna sõnul saavad koolid kiirteste arvestusega, et testitakse vaktsineerimata ja mittepõdenud õpilasi ja töötajaid kaks korda nädalas. „Kui kool ja koolipidaja otsustavad, et on vaja kõiki testida või korraldada testimisi sagedamini, tuleb puuduolevad testid ise soetada.“

Haridus- ja teadusministeerium on novembri algusest, kui alustati kooliperede kiirtestimist, kogunud iga nädal üldhariduskoolidelt tagasisidet. Sel nädalal vastas kiirtestimise küsitlusele 447 kooli ehk 86,5% üldhariduskoolidest. Kogutud andmed näitavad positiivsete testide arvu jätkuvat vähenemist. Selle nädala jooksul sai positiivse kiirtesti tulemuse 291 õpilast, nädal varem 392, enne seda 507, novembri teisel nädalal 584 ja novembri esimesel nädalal 922 õpilast.

Koolitöötajatest andis sel nädalal positiivse kiirtesti tulemuse 23 töötajat. Eelmisel nädalal oli neid 65, kolmandal testimisnädalal 69, teisel nädalal 90 ja esimesel nädalal 117.

Kokku on viie nädala jooksul positiivne kiirtesti tulemus tuvastatud 2702 õpilasel ja 364 töötajal ehk küsitlustele vastanud üldhariduskoolides on kokku avastatud 3066 positiivset kiirtesti.

Sel nädalal said 10 või enam õpilast positiivse testitulemuse kolmes koolis, eelmisel nädalal oli selliseid koole 6. Ühtegi positiivse kiirtestiga õpilast polnud 325 koolis ehk 73% vastanud koolidest, eelmisel nädalal oli selliseid koole pea samapalju – 324.

Testimiste ja testitute koguarvud on võrreldes eelmise nädalaga muutunud vastavalt ministeeriumi suunistele. Sel nädalal testisid end küsitlusele vastanud koolides ligi 109 000 õpilast ja enam kui 15 000 töötajat. Kuna kolmandikus koolides enam kõiki õpilasi ja töötajaid ei testita, on oluliselt langenud testitud töötajate ja veidi ka testitud õpilaste osakaal: keskmiselt on koolides testitud 76% õpilastest (eelmise nelja nädala keskmine 79%) ja 67% töötajatest (eelmise nelja nädala keskmine 86%).

Võrreldes eelmiste nädalatega on jätkuvalt vähenenud testimiskordade arv: 80% koolidest testivad kaks korda nädalas (eelmisel nädalal 78%). Kolm korda nädalas on testimist jätkanud 5% koolidest (eelmisel nädalal 16%) ja ühe korra nädalas testis õpilasi 15% vastanud koolidest (eelmisel nädalal 6%).