Tõrva rallimees sihib üha kõrgemaid eesmärke

Seljataga on alles esimene aasta uues võistlusklassis Supercar ja juba sai Tamm võistelda Eesti, Läti ja Balti meistrivõistluste kõrgeimas klassis. «Jäin hooajaga väga rahule. Palju kogemusi tuli Supercar klassis. Nautisin kogu võidusõitu, mis siis, et alati ei läinud kõige paremini,» tunnistas Tamm, kelle võistlusmasin on Mitsubishi Evo 8. «Aasta alguses oli Evo 9, aga vahetasime autot pärast neljandat võistlussõitu.»