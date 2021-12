Pisut ootamatult selgus, et mitte kõik malemeistrid pole end vaktsineerinud ja seetõttu ei saanud osaleda vähemalt kolm hea tasemega meest. Ent seda enam olid võistlejad täiesti üksmeelel, et tänu nendele reeglitele on võimalik võistelda, ilma et peaks kartma nakatumist 21. sajandi katku. Turniir mööduski haruldaselt sõbralikus ning ausa mängu õhkkonnas, kohtunikud töötasid täpselt ja nobedalt ning rekordiline arv osavõtjaid (38) mängisid igaüks rekordilise arvu (37) partiisid. Osavõtjate seas oli 10 suurmeistrit ja viis rahvusvahelist meistrit.