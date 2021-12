Bussiliikluse kärped mõjutavad enim hajaasustust

Kui mõni piirkondlik erand välja arvata, on maakondlik bussiliiklus olnud Eestis tasuta 2018. aastast alates, raha selleks on tulnud riigieelarvest. Ehkki sel aastal on maakondliku bussiliikluse ülalpidamiseks nähtud ette 50,2 miljonit eurot, sai transpordiamet eelarvekõneluste jooksul juurde 2,5 miljonit. Vaja aga oleks olnud saada juurde teist sama palju.