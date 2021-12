On vahelduseks ikka väga tore, et mõni konkurss reaalselt toimub. Kui enamik võistlusi viiakse läbi interneti teel, siis Jõulutähe konkurss Ülenurmel leidis aset kohapeal. Et pääseda mainitud konkursi finaali, tuli lauljatel läbida videovoor, mis karmi käega puistas paljud lauljad konkurentsist välja. Et kuri tõbi inimeste vahel ei leviks, olid kohapeal ranged reeglid, mis võimaldasid konkurssi turvaliselt läbi viia.