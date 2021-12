Kogu Antsla kant on aastakümnete, võib ka öelda, et aastasadade jooksul kokku käinud ja kokku hoidnud. Olgu need kohtumiskohad siis kirikud, laat, raudteejaam, koolimaja, arstipunkt või kauplus. Antsla jääb ka parasjagu kaugele teistest suurematest keskustest nagu Võru, Valga ja Otepää. Kohalikud elanikud peavad saama ise otsustada kohalike asjade üle – selleks on Antsla vald parasjagu suur nii territooriumilt kui rahvaarvult.