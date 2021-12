Pühajärve spaas suri mees

Kella 14 paiku eile laekus häirekeskusele info, et veekeskuse külastajad märkasid basseinis vee alla vajunud meest. Lõuna prefektuuri pressiesindaja Ragne Keisk lausus, et külastajad tõmbasid mehe veest välja ning alustasid tema elustamist kuniks sündmuskohale jõudsid meedikud. «Paraku 44-aastase mehe elu enam päästa ei õnnestunud. Täpse surmapõhjuse selgitamiseks saadeti surnukeha kohtuarstlikule lahangule,» ütles Keisk.

Pühajärve Spa & Puhkekeskuse omanikfirma AS Pühajärve Puhkekodu juhatuse liige Liina Lambot-Lepp lausus, et õnnetus jäi märkamatuks, kuna mees vajus vee alla väga kiiresti. «Ujulas on loomulikult instruktor, kuid turvakaamera salvestiselt on näha, et isik vajus vee alla nii vaikselt ja kiiresti, et seda tõesti ei märgatud, kõik juhtus mõne sekundiga.»