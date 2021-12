„Vajadus kursuse järgi oli väga suur ning osalejatele meeldis, et kursus nn koju kätte toodi. Väljavalitud osalejad said uusi teadmisi nii Lõuna-Eestis tegutsevatelt tublidelt õppejõududelt, üle-eestiliselt tunnustatud mentoritelt kui oma kursusekaaslastelt. Tantsurahvas on üks väga kokkuhoidev rahvas ning sellegi kursuse puhul oli tunda, kuidas üksteist toetati, aidati ning julgeti ka eksida. Osalejad tõid välja, et väga oluline oli kohtumine oma targemate ja kogenud kolleegidega, kellelt oli palju õppida. Tänan siinkohal nii oma assistenti Meelika Kaarnat, kui kõiki koolitajaid ja lõpetanuid,“ sõnas Grauberg-Longhurst, kes lisas, et nüüd on Lõuna-Eestis 22 koolitatud rahvatantsujuhti juures.