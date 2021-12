„Nõudlus ERGO autoabi järele on kasvanud plahvatuslikult, selle taga on krõbe külm, lühikese ajaga alla sadanud suur lumekogus ja libedus. Niisugustes ilmastikutingimustes moodustavad lõviosa juhtumitest tehnilised rikked ja probleemid sõiduki käivitamisel. Näiteks eile registreerisime selliseid juhtumeid 45 tükki,“ ütles ERGO kahjukäsitluse klienditeeninduse osakonna juht Taavi Kööts. Autoabi küsitakse veel rehvi purunemisel, avarii korral ja nõustamisteenuse saamiseks.

ERGO Kindlustusele ööpäevaringset hädaabi- ja kahjukäsitlusteenust pakkuva OÜ Roheline Laine tegevjuht Martin Netz tunnistas, et neil on praegu käed-jalad tööd täis ning abi vajatakse 24/7. „Ühest küljest on põhjuseks talvised olud, kuid teisalt ka see, et pandeemia ajal sõidavad inimesed autodega vähem ja lühemaid otsi. Seetõttu ei jõua akud korralikult täis laadida. Kui siia juurde liita kõva pakane, siis tekivadki probleemid,“ ütles Netz.

Netz tõi välja, et käivitusprobleemid ei pruugi tekkida vaid hommikul kodust lahkudes, vaid ka maanteel, kui autot tabab elektrooniline rike, pärast mida sõiduk enam ei käivitu. „Seetõttu võiks autos kaasas olla kindlasti soojad riided ja telefon, et hätta jäädes abi kutsuda. Väljasurnud mootoriga hakkab kiiresti väga külm. Juhil tuleb silmas pidada sedagi, et kui ta on juba korra käivitusabi saanud ja teab, et aku on nõrk, siis tuleks see kiiremas korras välja vahetada,“ selgitas ta.

Lisaks autoabile, mis tavaliselt kahjusid kaasa ei too, kasvatavad keerulised talvised olud ka sõidukikahjude arvu. ERGO kindlustus registreeris eile pea 50 protsenti rohkem kahjusid kui tavapäraselt. „Viimasel nädalavahetusel toimunud libedusega seotud liikluskahjude esialgseks suuruseks hindame üle 50 000 euro,“ selgitas ERGO kahjukäsitluse klienditeeninduse osakonna juht Taavi Kööts.

Köödi sõnul on autoabi saanud eestlaste seas hinnatud teenuseks. Enamikule laekunud kõnedele vastatakse 20 sekundi jooksul ning suuremates linnades on abi kohal 30-45 minutiga. „Vaadates eilset päeva, kus nõudlus oli meeletu, tuleb tunnistada, et ooteaeg võis tipphetkedel venida siiski kahe tunni pikkuseks,“ märkis Kööts.