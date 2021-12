Põlva õpilasfirmad mõtlesid raamist välja

Õpilasfirma (ÕF) Uplaud liige Joosep Raik rääkis, et arvutialusel saab reguleerida kõrgust, kasutada seda voodis, autos ja mujalgi. Ruumi on ka telefonile, kruusile ja pastakale. Jalad on kokkupandavad. «Mõtte saime sellest, et sülearvutid läksid voodis kasutades kuumaks. Sellel alusel on aga augud sees, millest käib õhk läbi,» selgitas noormees.