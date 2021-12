Valgamaa lühiuuudised

Mulgimaa arenduskoda valis uue juhatuse

Vastne juhatuse esimees sõnas, et tegevusgrupi lähiaegade peafookuses on uue strateegia koostamine, millega ambitsioonikalt minna vastu uuele Euroopa Liidu rahastusperioodile. Samuti peab Ruusmann oluliseks senisest enam pöörata tähelepanu oma liikmete kaasamisele, ühtsete mõtete rakendamisele Mulgimaa kasuks ning ka Mulgimaal tegutsevate arendusorganisatsioonide koostöö arendamisele.

Tõrva Raadio alustab 16. hooaega

Talveraadios on traditsiooniks saanud ka eripäevad, mis on 24. detsembril, 31. detsembril, 1. jaanuaril ja 2. jaanuaril. Jõululaupäeval on külla tulemas jõuluvana. Kõigil on võimalus tervitada oma lähedasi ja tuttavaid.