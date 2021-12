Võrumaa lühiuudised

Ansamblid laulsid kõigest, mis rõõmu toob

Teisel advendil tulid Misso rahvamajas kokku Kagu-Eesti lauluansamblid, et laulda talvest ja kõigest, mis rõõmu toob.

«Sel aastal kõik on teisiti. Nii ka ansamblite puhul, sest paljud pole kokku saanud ega harjutanud ja ka haigusepisikud liiguvad ringi,» võttis Luht kooslaulmise kokku ja tõdes, et seda toredam oli kohtuda. LEPM

Vallavalitsus võttis arvele peremehetu keldri

Setomaa valla kriisikomisjon seadis sihte

Komisjoni, mida juhib vallavanem Raul Kudre, kuuluvad vallavalitsuse spetsialistidena sotsiaalosakonna juhataja Maarika Loodus, haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Karin Viljus, haldus­spetsialist Raimo Jaanimägi ning majandusspetsialist Lauri Saar, kes on ka komisjoni aseesimees. Töösse on kaasatud päästeameti esindajana Raivo Kunst, politsei ja piirvalve esindajana Arvi Suvi ning Toomas Pindis Kaitseliidust.

Komisjon tõdes, et möödunud aasta on kulgenud koroonakriisi tähe all, kuid ei tohi tähelepanu alt välja jätta kõiki teisi võimalikke kriise, mis piirkonda ohustada võivad.