Mati Määrits: kas oleme valmis maksutõusuks?

Oma seisukoha on siiski välja öelnud liikumine Eesti Metsa Abiks (EMA), kelle arvates on tegemist üksnes piisaga ookeanis. Peljatakse, et RMK suunab oma lageraie mahu edaspidi veelgi enam ökoloogiliselt väärtuslikesse metsadesse, vältimaks vääriselupaikade teket. Hinge hoitakse kinni ka selle pärast, et RMK ei asuks lageraietelt saamata jäänud puidu kogust hooldusraietega kokku kraapima.