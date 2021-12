Kooli uus hoone Vabaduse tänaval oli viimastel aastatel juba kolmas objekt, mille eest muinsuskaitseamet Valga vallavalitsust on tunnustanud. Mullu pälvis tähelepanu lõvipeadega maja restaureerimine, kaks aastat varem kreisihoone katuse ja välisilme taastamine. Mitme muinsuskaitsealase tunnustuse jõudmine järjest Valka – eriti arvestades meie väiksust võrdluses Eesti suuremate linnadega – on üpris erakordne. Mille eest siis Valgat tunnustakse?

Aastapreemiale esitamist põhjendati sõnadega: «Aastaid kasutuseta seisnud vanad majad Valga südalinnas – Marta Pärna tütarlaste gümnaasiumi ja maksuameti ajaloolised hooned – on saanud nüüdisaegse juurdeehitise ning võetud kasutusele Valga Priimetsa koolina. [---] Taastati hoonestus Vabaduse ja Kungla tänava nurgal, kus see oli kolmkümmend aastat tagasi hävinud. Koolimaja uus tiib markeerib vana hoonestusjoont, rikastab linnaruumi ja ilmestab ajaloolist tänavat otse kesklinnas, andes sellele uue elu. [---] On tähelepanuväärne, et kohalik omavalitsus seisab Valga kesklinna kasutuseta hoonete kasutuselevõtu ja ajaloolisesse keskkonda uute väärtuste loomise eest. Kogu protsessi iseloomustab omavalitsuse püüdlus taaselustada Valga muinsuskaitseala ja taastada linnasüdamele iseloomulik tihedam hoonestus.»