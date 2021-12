Võru linnapea Anti Allase sõnul on kaasaegse tööstustaristu loomine piirkonna arengu seisukohalt kriitilise tähtsusega. „Reaalselt on kätte jõudnud aeg, kus ettevõtjad otsivad oma tegevuse jätkamiseks ning laiendamiseks uusi ja kaasaegseid tootmise efektiivistamist võimaldavaid ettevõtlusalasid,“ sõnas Allas. „Kui piirkonnas neid pakkuda on, siis on see ka eelduseks töökohtade säilimisele ja uute loomisele ning kogu piirkonnas elu hoidmisele. Loodan, et riigi poolt maksutulude jagamisel selliseid tegevusi Võru ja teiste keskuslinnade puhul ka arvestataks,“ lisas Allas.