Põlva-, Valga- ja Võrumaa ettevõtete kesk­miste brutopalkade tabeli koostamisel on kasutatud Creditinfo Eesti andmeid. Arvutused põhinevad 2021. aasta kolmanda kvartali tulemustel. Tegu on hinnangulise keskmise brutopalgaga: töötajate arv on määratud kindla kuupäeva seisuga ja arvesse ei ole võetud keskmist töötajate arvu. Ka ei ole arvestatud maksuvaba tulu. Esitame tabelis vähemalt kolme töötajaga ettevõtted.