Erineb teistest kamadest selle poolest, et on toodetud gluteeni mittesisaldavast toor­ainest. Koosneb neljast koostisosast: toortatar, hernes, kanep ja põlduba. Retsepti on välja töötanud Eesti maaülikooli teadlased. Toode on mahe ning Uma Meki märgisega.