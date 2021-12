Pidevalt uuenev ja arenev kena ja vaikne kohake Valgamaal on nüüdisaegne treeningu- ja olümpia ettevalmistuskeskus ning seeläbi ka piirkonna ettevõtluse edendaja, samuti tööandja.

Totaalse muutumise läbi teinud spordimekas on ehitatud juba aastaid. Seal on spordikompleks hotelli, puhkemajade, spordirajatiste (spordihall, kergejõustiku­staadion, pallimänguväljakud, väliujula), konverentsi- ja toitlustuskeskuse, järveäärsete saunade, suusastaadioni ning matka- ja suusaradadega. Tänavu suvest on taas avatud täielikult uuendatud hotell.