Õllepruulija ei tahagi väga suureks saada

Käbliku turismitalus on pruulikoda tegutsenud viis-kuus aastat. «Ettevõte oli küll juba varem, aga siis toimetasime mustlaspruulidena ehk rentisime teiste pruulikodade võimalusi, et õlut teha. Siis vaatasime, et selline asi ei ole jätkusuutlik ning tuli endale pruulikoda ehitada,» märkis Karakatš.