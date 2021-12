Eliksiir avas Lõuna-Eesti kullasoone

Viimasena saab oma saehambad läbi kasepuu nüsitud Amer Awadh Salim Al Rawas – Omaani kodanik, kellele kuulub umbes kümnendik vastavatud vabrikust. Võidukalt tõstavad tema kõrval oma kasetüki silmade kõrgusele Tõrva vallavanem Maido Ruusmann ja OÜ Chaga looja, tegevjuht ja põhiomanik Siim Kabrits. On päikesepaisteline 23. august 2019.

Omaaegsesse Tõrva linna sauna, hilisemasse leiva- ja kohukesetehasesse on üles seatud tootmisliin, millel tehakse eliksiiri mustast pässikust ehk peenema nimega chaga’st. Liini avamisele on kogunenud põnev seltskond: lisaks kohalikele on esindatud ettevõtte võtmetegelased, investorid, riskikapitalistid.