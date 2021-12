Uus tootepakend andis suure kokkuhoiu

Lõuna-Eesti Postimehe konkursil aasta ettevõtte nominendiks valitud Atria Eesti on üks suurematest Eesti toiduainekontsernidest. Olle Hormi sõnul läheb firmal praegu üsnagi hästi, aga tootmiskulud on hiljuti järsult tõusnud. «Käive on jäänud põhimõtteliselt samaks. Aga kõik – nii liha, energia, transport kui ka kile, samuti vili, millest tehakse sigadele sööta – on drastiliselt kallinenud. Kõik kallineb maailmas, see ei ole piirangutega seotud, vaid objektiivne paratamatus. Sel aastal oli Eestis tore suvi, aga selle toreda suvega vili ei tahtnud kasvada. Vili on sigade söödas põhikomponent. Hind ei ole kahekordistunud, aga palju puudu ka ei ole. Surve kasumlikkusele on ülisuur, aga iseenesest müügi ja toodetega meil probleeme ei ole,» lausus Horm.