Mul on väga hea meel kiita tänavusi auhinnatuid. Lõuna-Eesti parim ettevõte Wermo on näinud igasuguseid aegu, tõusud-mõõnad läbi aastakümnete on olnud järsemad kui tüüpilisel Eesti mööblitootjal. Raul Vene on raputanud Wermot ka varem, aga praegu toimuv on õpikunäide eeskujulikust pöördest hea meeskonna, disaini, ekspordi ja pühendumisega.