Valga õpilased paneksid kapsad ja kartulid katustele kasvama

Videos räägivad Valga kooliõpilased, et linnu on tulevikus palju ja need on suured: rääkida võib isegi linnadesse uppuvast maakerast. Nendes linnades kasutavad inimesed autosid ja busse, millega saab nii lennata kui tee peal sõita. Puud ja põõsad kasvavad nii maa peal kui majade katustel. Katustel on ka kasvuhooned, kus kasvavad kapsad, kaalikad, porgandid ja kartulid. Rõdudel kasvavad lilled ja marjad. Energiat saavad majad päikeselt. «Saja aasta pärast elavad inimesed õnnelikes linnades,» jääb videost kõlama.